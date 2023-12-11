محافظ بورسعيد: «عمليات» الشبكة الوطنية لم تتلق شكاوى في اليوم الأول للانتخابات

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية في الأحياء ومدينة بورفؤاد ومديريات الخدمات، لم تتلقَ أي إخطارات أو شكاوى خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

الشبكة الوطنية تعمل 24 ساعة

وأوضح محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بالشبكة الوطنية الموحدة بديوان عام المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي اي بلاغات أو شكاوى المواطنين خلال سير العملية الإنتخابات الرئاسية 2024، مع الجاهزية التامة للأجهزة التنفيذية والأمنية كافة.

وأشار المحافظ إلى أن محافظة بورسعيد، شهدت إقبالا غير مسبوق على المقار الانتخابية، منذ بدء عملية التصويت والاقتراع.

وأشاد «الغضبان» بالوعي الجماهيري لدى المواطن، الذي لمسه من خلال الإقبال المكثف وغير المسبوق للمواطنين للاقتراع في الانتخابات، معربا عن سعادته بتوافد الشباب على جميع اللجان الانتخابية.

محافظ بورسعيد: الحضور داخل اللجان كان لافتا

وأكد محافظ بورسعيد، أن الحضور داخل اللجان الانتخابية كان لافتا للانتباه، مع اتخاذ المحافظة الإجراءات كافة للتيسير علي المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وجدد اللواء عادل الغضبان، دعوته لأبناء المحافظة للمشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستوري، استكمالا لما أثبتوه من وطنية ووفاء وردا للجميل مع ما أعطاه لهم الوطن، مؤكدا تهيئة كل خدمات المحافظة لخروج للانتخابات في أبهى صورة من أجل استقرار مصر وتحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها.