إنعام الجريتلي تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة.. وتلتقط «سيلفي» مع الناخبين

أدلت الفنانة القديرة إنعام الجريتلي، بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مقر لجنة المدرسة اليابانية بالشيخ زايد في 6 أكتوبر، حيث أشادت بالتنظيم ومحاولات التيسير على المواطنين الذين يتوافدون على مقر اللجنة للتصويت.

انتخابات الرئاسة 2024

والتقط عدد من المواطنين الوافدين إلى مقر اللجنة للإدلاء بأصواتهم، صورا تذكارية و«سيلفي» مع الفنانة القديرة، حيث تبادلا الحديث عن أهمية المشاركة في الانتخابات باعتباره حق دستوري وقانوني لكل مواطن عاشقًا لتراب بلده.