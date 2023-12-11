احتفالات ومسيرات وزغاريد في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية 2024

شهدت اللجان الانتخابية بحي عابدين توافد المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث اصطفوا في طوابير أمام اللجان إيذانا بفتحها لتنظيم دخولهم والإدلاء بأصواتهم. وأطلقت السيدات الزغاريد واصطف الشباب العاملين بالمطاعم والمقاهي والمحلات بوسط البلاد في المقدمة منذ الساعات الأول لبدء التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وقامت الشرطة صباح اليوم بتنظيم صفوف الناخبين رجالا وسيدات، أثناء توافدهم لتسهيل دخولهم وعدم تكدسهم باللجان.

شباب يقدمون الخدمات للناخب والاستعلام عن اللجان

وبجانب المدارس يقدم مجموعة من الشباب، العديد من الخدمات للناخبين، لمساعدتهم في استخراج الرقم الخاص بهم وأماكن تصويتهم بالمقرات المخصصة وأرقام اللجان.

كما شهدت لجان حي عابدين والتابعة لدائرة قسم قصر النيل ووسط البلد، مسيرات لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية واستقبلها المواطنين أمام اللجان بالتصفيق والصافرات، وتحركوا معها.

مبادرة 100 مليون صحة بالانتخابات

وبجانب المقرات الانتخابية، تتواجد أماكن مخصصة لمبادرة 100 مليون صحة لتقديم الخدمات الطبية للناخبين وقياس الضغط والسكر والكشف عن الاعتلال الكلوي والأمراض السارية، واستقبلت المبادرة صباح اليوم العديد من المواطنين.

وتوافد على لجان عابدين اليوم مجموعة من الشباب تحت الـ20 عاما والذين يشاركون في الانتخابات للمرة الأولى، وسيدات لم تشارك من قبل، وقررن ان يقمن بواجبهن تجاه وطنهم دعما للتمية والاستقرار. وتشهد لجان حي عابدين احتفالات حاشدة من قبل المواطنين وأبناء الحي وبمشاركة العديد من الأحزاب السياسية، عن طريق سيارات مزودة بمكبرات صوت تجوب الشوارع ويحتفل معها المواطنين.

وانطلقت الانتخابات الرئاسية أمس وتجرى على مدار 3 أيام، بدءا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية 2024، المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، رمز النجمة، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، رمز الشمس، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، رمز السلم.

ووفقا لآخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب.