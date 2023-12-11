طلاب جامعة القاهرة ينظمون مسيرة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024
كتب:
احمد ابو ضيف
12:46 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
طلاب جامعة القاهرة خلال المسيرة
نظم طلاب جامعة القاهرة مسيرة انطلقت من الجامعة للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية 2024، تحت شعار «انزل شارك.. مصر هي الأهم»، والتي بدأت أمس 10 ديسمبر وتستمر حتى الغد، وفق الجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ورفع الطلاب المشاركين وأعضاء هيئة التدريس وعمداء ووكلاء الكليات ورؤساء الأقسام، والطلاب، والعاملين ومديري الإدارات، أعلام مصر وسط هتافات كبيرة احتفالًا بمشاركتهم في الاستحقاق الدستوري المهم الذي يحدد مستقبل الوطن.