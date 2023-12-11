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انتخابات المصريين بالداخل

مراسلة «إكسترا نيوز»: إقبال الفئات العمرية المختلفة على التصويت في الانتخابات

كتب:

نرمين عفيفي
02:12 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الإقبال على الانتخابات الرئاسية من الناخبين

الإقبال على الانتخابات الرئاسية من الناخبين

قالت رنا عبدالله، مراسلة قناة «إكسترا نيوز» من أسوان، إنّ اللجان بدأت استقبال الناخبين في ثاني أيام العملية الانتخابية في التاسعة صباحا، واصطف عددا من الناخبين أمام اللجنة قبل أن تفتح أبوابها لاستقبال الناخبين.

وأضافت مراسلة قناة «إكسترا نيوز» خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الاقبال كثيف منذ الساعات الأولى بالصباح الباكر، فضلا عن إقبال متنوع من جميع الفئات العمرية من الشباب وكبار السن والسيدات، ولكن السيدات تصدرن المشهد.

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بقلم نرمين عفيفي