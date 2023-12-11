«متحدث الكنيسة» يدعو المصريين للتصويت في الانتخابات: شاركوا بصنع مصيركم

قال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، إنّ نزول المصريين إلى لجان الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 كان مشهدا وطنيا معبرا، لافتًا إلى أن الرئيس القادم سينظر بكثرة للمصريين الذين ذهبوا إلى صناديق الانتخاب ويرى أنه جاء باختياره، وبالتالي، فإنه سيفكر بكل جدية في احتياجاتهم ويشعر بمسؤولية نحوهم.

ووجه التحية لكل من حرص على النزول والمشاركة، كما دعا المصريين إلى الذهاب لصناديق الاقتراع لاختيار رئيسهم: «ازم يا مصريين تنزلوا تشاركوا في صنع مصيركم».

وأضاف «إبراهيم»، في مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، أنّ الدولة المصرية أجادت في الإعداد لهذا المشهد الانتخابي، وهو ما أدى إلى مشهد تنظيمي شديد الرقي والانضباط والاحترام، لافتًا إلى أنه يتمنى أن يكون أبرز ما يهتم به الرئيس القادم هو المواطن المصري، حيث شعر المواطن المصري بأنه حصل على حقوق أساسية كثيرة في السنوات الماضية وأن هناك من يهتم بجعله يعيش حياة كريمة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، أن المشهد مفرح جدا ويقدم مؤشرات مطمئنة وإيجابية لمستقبل مصر، لافتًا إلى أنّ الكنيسة من منطلق دورها الوطني وإدراكها للحظة وأهمية المشاركة أكدت على أهمية التصويت، حيث تحدث البابا تواضروس الثاني في هذا الأمر وقدم جرعات توعوية متتالية لينبه أبناء الكنيسة وكل المصريين إلى المشاركة.

وأكد القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، أن الكنيسة مؤمنة بأنها يجب أن تكون حاضرة في كل ما يهم الوطن، لأن عليها مسؤولية وطنية تاريخية وأساسية، مشيرًا إلى أن الانتخابات توحي بشدة إلى أن المواطن المصري صار جزءً من مشهد صنع القرار من خلال صندوق صنع القرار.