الشيخ ياسين التهامي يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية بأسيوط

أدلى الشيخ ياسين التهامي، بصوته الانتخابي في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في لجنة الوافدين بنادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، فرع الوجه القبلي.

وتجمهر المواطنون بجوار الشيخ ياسين التهامي، عقب خروجة من اللجنة الانتخابية، وأصروا على التقاط الصور التذكارية معه.

محافظ أسيوط: العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي

من جهته، قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن العملية الانتخابية تسير بشكل طبيعي، والأمور تسير على ما يرام، ولا يوجد ما يعكر صفوها، خاصة أن جميع اللجان فتحت في مواعيدها وسط تواجد أمني مكثف لتأمين الناخبين، داعيا جميع المواطنين للنزول، والإدلاء بأصواتهم باعتبارها أمانة.

يذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 تجري داخل محافظة أسيوط، بعدد 15 لجنة عامة، مقسمة إلى 402 مركزا انتخابيا، و457 لجنة فرعية، من بينها 6 لجان لوافدين، لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألفا و21 ناخبا من مواطني المحافظة، من لهم حق التصويت في الانتخابات، موزعين على 13 مركز إداري وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة، تحت إشراف قضائي كامل.