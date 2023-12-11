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انتخابات المصريين بالداخل

«الوطنية للانتخابات» تكشف تفاصيل «كارت المكفوفين» للتصويت في الانتخابات

كتب:

محمد عيسى
02:23 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
المستشار أحمد بنداري

المستشار أحمد بنداري

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ الهيئة خصصت كروت لبطاقة الاقتراع للتسهيل علي ذوي الإعاقة البصرية في التصويت.

26 ألف قاض على مستوى الجمهورية 

وعن مواصفات الكارت، أوضح المدير التنفيذي في تصريحات تلفيزيونية للوطن، أنّ الكارت مفرغ به العلامة التي يختار منها الناخب من ذوي الإعاقة البصرية مرشحه، لافتا إلى أنّ الكروت موجودة في جميع اللجان الفرعية.

واستعانت الهيئة الوطنية للانتخابات بـ15 ألف قاض من أصل 26 ألفا على مستوى الجمهورية، للإشراف على اللجان الفرعية والعامة وغيرها، وجرى استحداث طرق خاصة لذوي الاعاقة السمعية، وطريقة برايل الاعاقة البصرية.

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محمد عيسى
بقلم محمد عيسى

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