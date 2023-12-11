طفل يطلب المشاركة في التصويت بلجنة مدرسة العجوزة.. والأمن يرد: «مستعجل ليه»

«عاوز انتخب عشان ادافع عن بلدي» مقولة نطق بها الطفل إياد البالغ من العمر 12 سنة أثناء حضوره بصحبة خاله للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بالمدرسة الثانوية بنات بالعجوزة.

كان الطفل «إياد» يوجه حديثه إلى رجال الشرطة أمام المدرسة ما آثار اهتمام الضباط وبدأوا يتحدثون معه ويداعبونه :«أنت مستعجل ليه؟ قدامك انتخابات كتير يا حبيبي».

انتخابات الرئاسة 2024

«الوطن» تحدثت مع الطفل «إياد» الذي كان ينطق كلماته بصدق وهو يطلب الدخول للانتخابات للتصويت وسمحت له الشرطة بالدخول إلى المقر الانتخابي بصحبة خاله الذي حضر للتصويت.

وقال «إياد» إنه في الصف الأول الإعدادي وحضر من منزل أسرته في حدائق حلوان إلى منزل خاله في العجوزة، قائلًا: «نفسي اطلع ضابط عشان ادافع عن بلدي وهنزل كل الانتخابات لحد ما اطلع بطاقة وأشارك فيها».

ورغم حداثة سن الطفل -فهو دون السن القانونية- لكنه حرصه على الحفاظ على بلده ومباشرة حقوقه الدستورية والقانونية بما ينم عن وعي وإدراك كبير يؤكّد أن «إياد» بمثابة رسالة تحفيز للمشاركة الإيجابية.

حكى الطفل «إياد» أنَّه متفوق في دروسه طوال سنوات الدارسة الابتدائية، وكذلك العام الدراسي الجاري، وهو الخطوة الأولى له في المرحلة الإعدادية وأنَّه الأخ الأكبر ويصغره طفل آخر بـ3 سنوات وأن والديه موظفين.