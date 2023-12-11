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انتخابات المصريين بالداخل

قوافل طبية مجانية في لجان الانتخابات الرئاسية بإمبابة

كتب:

محمد الصايغ
03:56 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
قوافل طبية مجانية في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان إمبابة

قوافل طبية مجانية في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجان إمبابة

انتشرت القوافل الطبية في لجان الانتخابيات الرئاسية، لتقديم خدماتها مجانا للمشاركين، في أم المؤمنين بإمبابة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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