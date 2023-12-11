موظفو حي الجمرك بالإسكندرية يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

أكدت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن العاملين بحي الجمرك موظفين وإداريين ومهندسين وعمال، شاركوا في اليوم الثاني على التوالي بالانتخابات الرئاسية، وتوجهوا إلى لجان الاقتراع، وأدلوا بأصواتهم لممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس مصر القادم، الذي يستطيع قيادة البلاد في تلك المرحلة.

الإصرار على المشاركة في الانتخابات

وأشارت رئيس حي الجمرك، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن العاملين بالحى أصروا على المشاركة والنزول إلى لجان التصويت، مؤكدين أن التفريط في الحق الدستوري في ختيار رئيس الجمهورية، إهانة لن يقبلوها، وعلى كل مصري وطني النزول والمشاركة والإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، خاصة أنها من أهم الاستحقاقات الدستورية، مشددة أنه على الجميع الظهور بالمظهر المشرف والحضور بكثافة لإثبات الوعى السياسى لدى المواطنين.

ولفتت المهندسة نهى خليفة إلى أن حضور الناخبين في اليوم الثاني جيد جدا، وهناك وعي كبير لدى المواطنين في المشاركة، وأقام الحى عدة ندوات لتوعية المواطنين قبل انطلاق الإنتخابات، متابعة: «من الواضح أنها أتت ثمارها نظرا للحضور الجماهيري الكبير فى لجان الإنتخابات بدائرة الجمرك».