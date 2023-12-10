محافظ الأقصر يدلي بصوته في لجان المغتربين بالانتخابات الرئاسية 

أدلى المستشار مصطفي ألهم، محافظ الأقصر، عصر اليوم الأحد، وهدى المغربي السكرتير العام لمحافظة الأقصر والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ واللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، بأصواتهم في لجنة الوافدين التابعة لقسم الأقصر بمعهد الفتيات الأزهري بشارع خالد بن الوليد بمنطقة العوامية.

جاء ذلك خلال تفقده عددا من لجان الاقتراع، للاطمئنان على سير الانتخابات الرئاسية بمركزي إسنا وأرمنت ولجان قسم الأقصر، للتأكد من فاعلية الإجراءات المنفذة لتوفير سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين، للإدلاء بأصواتهم في يسر وسهولة.

وأكد محافظ الأقصر، أن اليوم الأول من الانتخابات يسير بسهولة، مشيرا إلى أن الناخبين يدلون بأصواتهم بشكل سلس، وأثنى على مشاركة المرأة وكبار السن وذوي الهمم في الانتخابات الرئاسية، موجها الشكر لكافة الجهات المعنية بالعملية الانتخابية.