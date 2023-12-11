انطلاق مهرجان التحطيب في الأقصر 17 ديسمبر.. اعرف الفرق المشاركة

أعلن فرع ثقافة الأقصر، بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، افتتاح فعاليات مهرجان التحطيب في ساحة أبي الحجاج، يوم الأحد المقبل، الموافق 17 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتستمر الفعاليات حتى 20 من نفس الشهر.

فرق الفنون الشعبية

يشارك في المهرجان فرقة الأقصر للفنون الشعبية، وفرقة قنا للفنون الشعبية، وفرقة سوهاج للفنون الشعبية، وفرقة أسيوط للفنون الشعبية، وفرقة المنيا للفنون الشعبية، وفرقة ملوي للفنون الشعبية، وفرقة بني سويف للفنون الشعبية، وأيضا بجانب فرقة الأقصر للآلات الشعبية، وفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي.

لعبة تراثية فرعونية

و«التحطيب» هي لعبة تراثية فرعونية وجدت منقوشة على جدران المقابر والمعابد الفرعونية، وهى لعبة ثنائية تنتشر في صعيد مصر خصوصا في محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ولها قواعد تنظم اللعبة اهمها احترام الكبير والتواضع والادب، كما تتطلب مهارات وخبرات مثل السرعة والمراوغة.

ولا تعتمد اللعبة على الفوز والخسارة بالمعنى المعروف، لكنها تمارس في الافراح والموارد كتعبير عن التسامر والفرح بين اللاعبين، إذ يعد الهدف في اللعبة عبارة عن تسديد ضربة في مكان فارغ في جسد الخصم دون إيذائه.