رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

انطلاق مهرجان التحطيب في الأقصر 17 ديسمبر.. اعرف الفرق المشاركة

كتب:

أبو الحسن عبد الستار
12:33 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
مهرجان التحطيب

مهرجان التحطيب

أعلن فرع ثقافة الأقصر، بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، برئاسة عماد فتحي، افتتاح فعاليات مهرجان التحطيب في ساحة أبي الحجاج، يوم الأحد المقبل، الموافق 17 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتستمر الفعاليات حتى 20 من نفس الشهر. 

فرق الفنون الشعبية 

يشارك في المهرجان فرقة الأقصر للفنون الشعبية، وفرقة قنا للفنون الشعبية، وفرقة سوهاج للفنون الشعبية، وفرقة أسيوط للفنون الشعبية، وفرقة المنيا للفنون الشعبية، وفرقة ملوي للفنون الشعبية، وفرقة بني سويف للفنون الشعبية، وأيضا بجانب فرقة الأقصر للآلات الشعبية، وفرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي.

لعبة تراثية فرعونية 

و«التحطيب» هي لعبة تراثية فرعونية وجدت منقوشة على جدران المقابر والمعابد الفرعونية، وهى لعبة ثنائية تنتشر في صعيد مصر خصوصا في محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ولها قواعد تنظم اللعبة اهمها احترام الكبير والتواضع والادب، كما تتطلب مهارات وخبرات مثل السرعة والمراوغة.

ولا تعتمد اللعبة على الفوز والخسارة بالمعنى المعروف، لكنها تمارس في الافراح والموارد كتعبير عن التسامر والفرح بين اللاعبين، إذ يعد الهدف في اللعبة عبارة عن تسديد ضربة في مكان فارغ في جسد الخصم دون إيذائه.

اقرأ المزيد:

محافظ الأقصر يدلي بصوته في لجان المغتربين بالانتخابات الرئاسية 

غرفة عمليات الأقصر: لم نرصد أي شكاوى ونسب الإقبال جيدة

رئيس اللجنة العامة للانتخابات في مركز الأقصر: الإقبال جيد حتى الآن

تواجد ملحوظ لكبار السن أمام لجان الانتخابات الرئاسية في الأقصر (صور)

فعاليات توعوية بجامعة الأقصر لتوعية الطلاب بالتصويت في انتخابات الرئاسة

للمغتربين في الأقصر.. أماكن وعناوين لجان التصويت في انتخابات الرئاسة 2024
بقلم أبو الحسن عبد الستار