غرفة عمليات الأقصر: لم نرصد أي شكاوى ونسب الإقبال جيدة

أعلنت غرفة عمليات محافظة الأقصر، أن الانتخابات الرئاسية 2024 تسير بهدوء ويسر، ولم تسجل أي خروقات أو شكاوى أو معوقات منذ فتح اللجان وحتى الآن.

وأوضح محسن الشامي، مدير عمليات الأقصر، أن الغرفة منعقدة على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية الأمنية والتنفيذية، لرصد سير الانتخابات الرئاسية لحظة بلحظة وحل أي مشكلات أو معوقات قد تطرأ.

وأضاف الشامي في تصريح لـ«الوطن»، أن لجان الانتخابات الرئاسية تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين الذين احتشدوا أمام اللجان منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأول، مشيرا إلى أن نسبة الإقبال بشكل عام جيدة.

وأشار مدير غرفة عمليات محافظة الأقصر، أن الغرفة منعقدة بمشاركة ممثلين عن كافة الجهات الإدارية، ومنهم مدير التغيرات المكانية، لمتابعة أي عمليات بناء مخالف، نظرا لاستغلال مواطنون إنشغال الدولة في الانتخابات للبناء المخالف، لافتا إلى أن غرفة العمليات متصلة عبر الفيديو كونفرانس، مع مجلس الوزراء لمتابعة سير الانتخابات لحظة بلحظة.