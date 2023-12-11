انطلاق مهرجان التحطيب بالأقصر 17 ديسمبر.. دورة المخرج عبدالرحمن الشافعي

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الاستعداد لإطلاق الدورة الثالثة عشرة من المهرجان القومي للتحطيب بمحافظة الأقصر، وذلك يوم 17 ديسمبر الجاري، وتحمل الدور اسم المخرج عبدالرحمن الشافعي، ومن المقرر أن يستمر المهرجان الذي يقام بساحة أبو الحجاج بالأقصر إلى 20 ديسمبر الجاري.

وسيشهد المهرجان القومي للتحطيب مشاركة لاعبي فن التحطيب من المحافظات، إلى جانب مشاركة فرق الفنون الشعبية بقصور الثقافة والتي تقدم استعراض العصي التي تم استلهامها من لعبة التحطيب.

التحطيب من الفنون القتالية وهو لعبة مصرية قديمة

والتحطيب من الفنون القتالية وهو لعبة مصرية قديمة، وتم اكتشافها من خلال النقوش الموجودة على المعابد الفرعونية ومقابر بني حسن في المنيا، ولذلك تم إدراج فن التحطيم ضمن قائمة التراث العالمي باليونسكو في عام 2016.

عبدالرحمن الشافعي رائد في الفنون المسرحية والشعبية

وعبد الرحمن الشافعي رائد في الفنون المسرحية والشعبية، وجمع بين الموهبتين الإبداعية والإدارية وترك بصمة متميزة في المسرح المصري وفنونه بكل ما قدمه من تراث شعبي وفنون تلقائية، ويعود له الفضل في التطور الكبير الذي شهدته فرقة النيل التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، حين تولى إدارتها وإمدادها بعناصر جديدة من الفنانين الشعبيين، من أجل إبراز أصالة الفن الشعبي المصري التقليدي بالشكل الجمالي اللائق.