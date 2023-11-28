«التحطيب».. لعبة الكبار في الصعيد منذ الفراعنة (صور)

التحطيب لعبة تاريخية متوارثة من عصور الفراعنة كما دونتها كتابات جدران المعابد الفرعونية، ولا يزال أهالي الصعيد يعقدون حلقاتها في المناسبات سواء الموالد أو الأفراح أو المهرجانات المخصصة لها، ويحرص الكثير على الحضور النزول في لعبة الرجال كما يطلق عليها روادها في جنوب الصعيد، فحلقاتها عبارة عن دائرة مفرغة من الرجال أوالمتفرجين.

ويتنافس اثنان حامل كل منهم عصا متشابه ومتساوية في الطول وبحركات معينة تبدأ اللعبة على نغمات المزمار البلدي، والمهزوم فيها يكون مهزوما بالود دون جروح أو كدمات.

علامات الهزيمة في لعبة التحطيب بالصعيد

يقول عبده طه محمد، مزارع، مقيم بأبو مناع غرب، بمركز دشنا شمال محافظة قنا، موضوع لعبة التحطيب أو لعبة العصا، طويل وعميق، يوجد في اللعبة فايز ومهزوم ويلبي وإيجابي، بعلامات يعرفها المحترفين والمتفرجين في حلقات التحطيب من خلال الإمساك بالعصا حتى آخر ضربة يتلقاها المتفرج.

عبده: المزمار خفف من حدة المنافسين في التحطيب

وتابع العم «عبده» شيخ لعبة التحطيب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن القدماء المصريين كانوا يلعبون العصا من غير طبل أو مزمار، ومنذ عشرات السنوات منذ القرن التاسع عشر، ادخل عليها المزمار حتى يكسر جدة المنافسة، ويكون لعبها دون انتقام ودون هزيمة قاسية تؤدي إلى الموت.

وأوضح أن المزمار جعل العصب ترقص مع ماسكها ولطفت من قسوته، فأصبح من يتدارك عصى الخصم هو المهزوم دون نزالها على جسده.

أمام محمد سعيد، مقيم مركز قوص جنوب محافظة قنا أحد اللاعبين المحترفين بلعبة العصا في حلقات التحطيب، لعبة التحطيب هي حلقات محببة لأهالي الصعيد من سوهاج حتى أسوان، لعبة موروثة من الأجداد منذ عهد الفراعنة، ونحرص على حضور جميع الحلقات في الموالد وغيرها من المناسبات حتر مهرجان الأقصر للتحطيب حاضر ن فيها.

وأضاف سعيد، في تصريحاته لـ«الوطن»، حلقة التحطيب تجد كل الحاضرين من جميع مراكز ومحافظات الصعيد ، كون دعوتها عامة، ومن يعشق هذه اللعبة يأتي إلى مراسمها من كل مكان، فهي لعبة الرجال لعبة التوازن بين أبناء الصعيد، ومن يلعبها على أن يكون مدركا ماذا يفعل عندما يكون ممسكا بالعصا الثقيلة، حتى لا يؤذي خصمه.

وتابع من يمارس لعبة التحطيب عليه التحلي بالأدب والصحة والسلام النفسي والروحي، أي خلل في تلك الصفات لا يصبح لاعبا محترفا ولا بد أن يفقد توازنه، والهزيمة تكون بالود دون إصابات أو جروح.

وكشف أن تجمعات حلقات التحطيب تبدأ بالدعوة والتقليل عقب صلاة العصر في كل مناسبة أو حلقة تحطيب يتم الدعوة إليها.

مؤرخ: لعبة التحطيب مصرية 100%

وقال بحبح فكري، أحد المؤرخين بمحافظة قنا، إنه ألف 3 كتب عن التحطيب، أكد فيها أن لعبة التحطيب صناعة مصرية، ومن لعبها الفراعنة، وذلك مدون على جدران المعابد منذ آلاف السنين في قنا ومعابد الاقصر، وبما أنني أول باحث عربى يؤرخ لأعلام التحطيب، اكتشفت أن مجموعة كبيرة من أولياء الله الصالحين مارسو لعبة التحطيب، ومن عظماء اللعبة متولى السمطى المكرم من 3 حكام لمصر وحسن الشبلاوي الذي لعب التحطيب بالبيت الأبيض والعديد من الولايات الأمريكية وألمانيا وإيطاليا والصين والأردن والسودان.

وأكد في تصريحاته لـ«الوطن»، أن لعبة التحطيب لها اصول ومن مارسوها وما زالوا على عقل متوازن في استخدام قواعدها حتى في إدارتها ، كاشفا أن من يمسك العصا لا بد أن يكون حكيم ومتحكم في أعصابه حتى لا يؤذي خصمه.