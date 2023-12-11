رئيس «الوطنية للانتخابات»: الإقبال على التصويت فاق أي استحقاقات سابقة

قال المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إنَّ المشاهد الرائعة أمام صناديق الاقتراع واللجان الفرعية تثبت الإقبال الكثيف وغير المسبوق للناخبين وهو الأمر الذي فاق كل التوقعات، موضحًا أنَّ الهيئة قررت التيسير على المواطنين في ضوء الاقبال الكبير من المواطنين، إذ تمّ إمداد اللجان بالموظفين والقضاة.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عزالدين، على شاشة «CBC» أنَّ الاقبال كثيف من الأمس وحتى اليوم، كما أنَّه ظل مستمر اليوم منذ الصباح الباكر، شارحًا أن عدد اللجان العامة 376 لجنة، واللجان الفرعية 11.631 لجنة.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الإقبال على الانتخابات الرئاسية فاقت أي استحقاقات رئاسية سابقة سواء في اليوم الأول أو اليوم الثاني، متوقعا نسب مشاركة عالية باليوم الثالث أيضًا.