إقبال على لجنة الوافدين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية للتصويت في الانتخابات

شهدت لجنة الوافدين في المنطقة الحرة الإستثمارية بمحافظة الإسماعيلية اليوم الإثنين ثان أيام التصويت إقبال كبير من المواطنين علي مدار اليوم بالتزامن فتح باب الإقتراع في اللجنة.

وتوافد الآف العمال والعاملات من العاملين بمصانع المنطقة الحرة الاستثمارية علي اللجنة إلي جانب العاملين المغتربين في هيئة قناة السويس والشركات التابعة لها، تحت إشراف قوات محور تأمين قناة السويس للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024.

العمال: نشارك من أجل الاستقرار في مصر

وقال محمد سمير السيد، أحد الفنيين في مصنع لتصنيع الأدوات الكهربائية في محافظة الإسماعيلية، لـ«الوطن»، إن مشاركته اليوم جاءت تعبيراً منه عن رأيه السياسي وممارسة أحد حقوقه الدستورية لمساندة الدولة المصرية في أصعب أوقاتها.

وقال، إن الدول المجاورة لمصر تشهد حروباً ونزاعات مختلفة، ورغم ذلك تنعم مصر بنعمة الأمن والسلامة، ولابد من دعم الدولة لاستمرار هذه الحالة واثبات ان مصر دولة قوية وديموقراطية للعالم أجمع.

وقالت أمل إبراهيم، إحدى المشاركات، إن عملية التصويت رغم الازدحام الشديد تتم بسهولة ويسر، خاصة مع توفير أماكن للإنتظار ومقاعد في محيط اللجنة.

وأضافت «أنا بشارك لأن ده دور كل مصري وواجب كل مصري، تجاه بلده خاصة مع ما شهدته مصر من استقرار علي مدار السنوات الماضية، وإنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية في الإسماعيلية ومختلف المحافظات».

السكرتير المساعد يدلي بصوته في الانتخابات

وأدلى اللواء ماهر كامل السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الاثنين، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بلجنة المغتربين بالمنطقة الصناعية الأولى بالإسماعيلية.

وأكد ماهر خلال الإدلاء بصوته علي توفير كافة الإمكانيات للجان المغرتبين لتمكين المواطنين من الإدلاء بصوتهم في الإنتخابات الرئاسية علي مدار أيام التصويت.