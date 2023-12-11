عميد إعلام جامعة القاهرة السابق: الإقبال على الانتخابات نتاج وعي المصريين

قالت الدكتورة ليلى عبد المجيد، العميد السابق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن الإقبال الكبير من المصريين على صناديق الاقتراع دليل على وعي المواطنين بالتحديات التي تتعرض لها البلاد.

دعم الرئيس القادم

وأضافت خلال مداخلة هاتفية على فضائية «الناس»، أن المصريين بكل مستوياتهم الاجتماعية قرروا دعم الرئيس القادم، وبناء قاعدة شعبية كبيرة.

وأوضحت: «عبر تاريخ مصر كله، تجد كل المصريين يهبون على قلب رجل واحد من شباب ورجال ومسنين وسيدات، ليلتفوا حول الوطن، وهذا كله بسبب الشفافية الكبيرة التي تعاملت بها جميع مؤسسات الدولة في الفترات الماضية واحتواء جميع الفئات من الشباب، وجرى مشاركتهم بصورة فعالة في العديد من الفعاليات والمنتديات والأعمال التطوعية».