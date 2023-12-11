أحمد العوضي لـ«الوطن»: لا صحة لوجود حلا شيحة في مسلسل حق عرب

ترددت كثير من الأخبار الفترة الماضية، عن مشاركة الفنانة حلا شيحة في مسلسل حق عرب مع الفنان أحمد العوضي، الذي يشارك فى السباق الرمضاني لعام 2024.

أحمد العوضي يكشف حقيقة وجود حلا شيحة فى مسلسله الرمضاني

فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، نفى الفنان أحمد العوضي الأخبار التى ترددت، قائلا إنه لم يعلن إطلاقا عن مثل هذا الخبر، وأنها ليست متواجدة في مسلسل حق عرب.

وكشف العوضي، عن أن هناك عدد آخر من الفنانين سيشاركون في العمل من بينهم وفاء عامر وهدى المفتي وكارولين عزمي وسلوى عثمان ووليد فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

يذكر أن الفنان أحمد العوضي شارك فى السباق الرمضاني الماضي لعام 2023 بمسلسل اللى ملوش كبير والذي شارك من خلاله بجانب عدد من الفنانين منهم ياسمين عبد العزيز وماجد المصري ومها نصار وغيرهم.