هدى المفتي بطلة «حق عرب» أمام أحمد العوضي

كشف المخرج إسماعيل فاروق، عن تعاقد الفنانة هدى المفتى في الساعات القليلة الماضية، رسميًا لتقديم دور البطولة النسائية أمام الفنان أحمد العوضي في مسلسل «حق عرب»، بالموسم الرمضاني المقبل.

وأضاف «فاروق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه اختار الفنانة هدى المفتى لأن ملامح وجهها مصرية للغاية قائلاً: «وشها منحوت مصري جدا وده هيفيد الشخصية».

أحمد العوضي يبدأ تصوير حق عرب

وكان الفنان أحمد العوضي بدأ منذ يومين، تصوير أولى مشاهده ضمن أحداث المسلسل في منطقة الهرم، وجمعته المشاهد مع الفنانة كارولين عزمي، ويستمر بالتصوير لنحو أسبوعين، وبعدها يواصل التصوير في اللوكيشن الداخلي للمسلسل.

أحداث مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي أكشن شعبي، وهو من بطولة أحمد العوضي، هدى المفتي، وليد فواز، كارولين عزمي، ميرهان حسين، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.