أحمد العوضي يبدأ تصوير «حق عرب» للموسم الرمضاني 2024

بدأ الفنان أحمد العوضي، أمس الخميس، تصوير مسلسله «حق عرب»، الذي ينافس به في الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

كواليس تصوير مسلسل حق عرب

وقال المخرج إسماعيل فاروق، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن «العوضي» صور المشاهد الخارجية الأولى للعمل، في منطقة هرم سقارة، مشيرًا إلى أنّ التصوير يستمر لمدة أسبوعين وبعدها ينتقل إلى بلاتوهات المسلسل الداخلية، التي تضم العديد من الفنانين.

تفاصيل مسلسل حق عرب

تدور أحداث المسلسل فى إطار أكشن اجتماعي رومانسي، حول العديد من الصراعات التي يشهد ظهور خاص للفنان أحمد العوضي في مشواره الفني، حسبما كشف مؤلف العمل محمود حمدان لـ«الوطن»، لافتًا إلى أنه أوشك على الانتهاء من كتابة سيناريو العمل، بشكل كامل في الأيام المقبلة.

مسلسل «حق عرب»، من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، ميرهان حسين، وليد فواز، كارولين عزمي، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، وجارٍ إبرام التعاقدات مع باقي أبطاله في الأيام المقبلة.