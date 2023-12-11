حضور ملحوظ للشباب في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية بالدرب الأحمر والسيدة

انطلق اليوم الثاني، من الماراثون الانتخابي 2024، في تمام التاسعة من صباح اليوم الاثنين، في دائرة الدرب الأحمر، والسيدة زينب والجمالية، والموسكي وباب الشعرية.

وشهد اليوم تجمع ملحوظ من الناخبين، أمام لجان الاقتراع، من أجل الإدلاء بالأصوات في اليوم الثاني من العملية الانتخابية.

كما لوحظ تواجد الشباب بشكل ملحوظ أمام اللجان الانتخابية، من أجل المشاركة والإدلاء بأصواتهم، لما يدل على حثهم الوطني ودورهم في بناء المجتمع.

وأيضا تواصل السيدات سيطرتهن على المشهد الانتخابي، في ثاني الأيام، حيث إن ظهورهن كان ملحوظا في التواجد أمام لجان الاقتراع الخاصة بالدوائر المذكورة سلفا.

بينما لم يقل دور المسنين وكبار السن، أهمية في الحضور من أجل الإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات.

كما تواجدت العديد من المدارس والجامعات والهيئات الحكومية في هذه الدوائر الانتخابية، للمشاركة في الانتخابات.

ويلاحظ أيضا، الحور الكثيف من جانب الناخبين أمام لجان الاقتراع من جميع الفئات العمرية، استكمالا للمشهد الحضاري الذي بدأ أمس.