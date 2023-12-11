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انتخابات المصريين بالداخل

مدبولي يلتقى الرئيس العالمي والمدير التنفيذي لشركة «سوميتومو» اليابانية

كتب:

أسماء زايد
03:47 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الرئيس العالمي والمدير التنفيذى لشركة «سوميتومو» اليابانية.

وترأس رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، اجتماع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».

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بقلم أسماء زايد