مدبولي يلتقى الرئيس العالمي والمدير التنفيذي لشركة «سوميتومو» اليابانية

يلتقي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الرئيس العالمي والمدير التنفيذى لشركة «سوميتومو» اليابانية.

وترأس رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، اجتماع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبمشاركة المحافظين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».