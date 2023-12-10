«مدبولي» لمسؤولي العاصمة الإدارية الجديدة: أنتم صورة مشرفة وفخورون بكم

أشاد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بجهود أجهزة المدن الجديدة، لإنجاح الإنتخابية الرئاسية، مؤكدا أن جميع اللجان الإنتخابية شهدت مجهودات جبارة، ولم يدخر أحد جهدا في سبيل التيسير على المواطنين من الناخبين.

وتفقّد مدبولي سير العملية الإنتخابية فور الانتهاء من الإدلاء بصوته، وهنأ المواطنين بهذه المناسبة، ووجّه الشكر للمهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة ونوابه ومساعديه قائلا لهم: «أنتم صورة مشرفة وفخورون بكم».

واستقبلت اللجنة الفرعية رقم 18 ومقرها جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية بحضور المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة العاصمة.

وقال مدبولي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كنا هنا منذ 6 سنوات نخطط لبناء مستقبل مصر» موجها الشكر للجنة الوطنية للانتخابات، على ما قدمته من جهد مشكور.

كما وجه التحيه للمواطنين وللشعب المصري على الروح الإيجابية والمشاركة الفعالة.

وقال مدبولي: «اليوم أدلي بصوتي داخل أحد الأحياء السكنية من مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، وهو نجاح كبير لما حققناه معا، ونجني ثماره الآن معا، حيث أقف الآن ومن حولي آلاف المصريين اجتمعوا هنا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وهو نجاح لنا جميعا».