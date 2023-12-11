إقبال مكثف من الشباب للمشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 بإمبابة 

شهدت مدرسة نور الحرية بمنطقة مطار إمبابة، إقبالا كبيرا من بعض الشباب من أجل المشاركة والتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وسط فرحة من الجميع، وحمل بعض المواطنين الأعلام المصرية وهتافات في حب مصر.

وأصر الحضور على مشاركة أهاليهم في الانتخابات الرئاسية باعتباره عرسا ديمقراطيا، وواجب وطنيا لا بد من الحضور والمشاركة وإعطاء طابع للعالم أن مصر تبني مستقبلها والتغيير السلمي عن طريق صناديق الاقتراع.

للجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي «النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه «الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه «النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه «السلم».