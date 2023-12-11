محافظ سوهاج يوجه بتذليل العقبات أمام المواطنين في الانتخابات الرئاسية

أجرى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية واصل خلالها تفقد انتظام سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان الفرعية، في مختلف مراكز المحافظة للاطمئنان على انتظام عملية التصويت، وتوفير سبل الراحة كافة للناخبين، وجميع عناصر العملية الانتخابية، يرافقه كل من أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، وشريف السيد، رئيس مركز ومدينة المراغة.

محافظ سوهاج يتفقد اللجان الانتخابية

وتفقد محافظ سوهاج خلال جولته بالمراغة لجان مدرسة «المراغة الثانوية بنات»، التي شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة بالمتابعة المستمرة للجان كافة، وتذليل أية معوقات.

وأشاد «الفقي» باقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الإنتخابي، موجها بتوفير سبل الراحة كافة للناخبين، والمشاركين في العملية الانتخابية .