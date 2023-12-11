محافظ سوهاج يتابع سير الانتخابات في عدد من لجان طهطا

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لليوم الثاني على التوالي، سير العملية الانتخابية بعدد من اللجان بنطاق مدينة طهطا، حيث تفقد لجنة مركز شباب فؤاد عباس بطهطا، يرافقه أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وعامر عوض رئيس مركز ومدينة طهطا.

سير العملية الانتخابية بسوهاج

واطمأن محافظ سوهاج على انتظام سير الانتخابات وتوفير كافة سبل الراحة لجميع عناصر العملية الانتخابية وخاصة كبار السن وذوي الهمم، مؤكدا أن هناك زيادة في أعداد الناخبين وانتظام سير العملية الانتخابية لليوم الثاني على التوالي، مناشدا جميع المواطنين ممن لهم حق التصويت بالنزول والمشاركة الايجابية لاختيار رئيسهم.

التوافد على اللجان بسوهاج

وتوافد المواطنون بمختلف مدن وقرى المحافظة على اللجان للإدلاء بأصواتهم منذ فتح باب الاقتراع في تمام الساعة التاسعة صباحا، حيث يبلغ عدد الناخبين بمحافظة سوهاج ممن لهم حق التصويت 3 ملايين و253 ألفا و847 ناخبا.

فتح اللجان الانتخابية

وقال محافظ سوهاج إن جميع اللجان الانتخابية على مستوى المحافظة انتظمت دون حدوث أي معوقات حتى الآن، وغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع الموقف على مدار 24 ساعة، بالتنسيق مع اللجان الفرعية بكل مركز لليوم الثاني، مشيرا إلى وجود إقبال ملحوظ على اللجان الانتخابية بالقرى والمدن.