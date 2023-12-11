متطوعون في الهلال الأحمر: جاهزون لأي ظروف طارئة أمام اللجان الانتخابية

في مقدمة طابور الناخبين المصطف أمام البوابة الرئيسية للنادي الأهلي بالجزيرة بمنطقة الزمالك، يقف فريق المتطوعين التابعين للهلال الأحمر المصري، لمراقبة الحالة الصحية للمواطنين المنتظرين لدورهم في الدخول إلى المقر الانتخابي، للإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

ويقول أحمد زيد، 32 عاما، مدير فريق المتطوعين بمنطقة الزمالك، إن هناك 5 أفراد مسؤولين عن اللجان في المنطقة الواحدة.

وتابع في حديثه لـ«الوطن»: «الصبح بنعمل جولة تفقدية على جميع المقار الانتخابية في المنطقة لمدة ساعة، وبعدين بنستقر عند أكتر لجنة فيها كثافة»، لافتا إلى أنهم يتواجدون منذ التاسعة صباحا وحتى العاشرة مساءا، وذلك على مدار الأيام الثلاثة للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

ولفت «زيد» إلى أن فريق الهلال الأحمر، مزود بأدوات ومستلزمات الإسعافات الأولية: «معانا شنطة فيها شاش وقطن وأدوات طبية للكسور البسيطة أو الإغماءات»، مشيرا إلى أنه في حالة تعرض أحد الناخبين، لأزمة أو مضاعفات صحية، فإنه يجري نقله بسيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف: «غرفة العمليات المركزية للهلال الأحمر بتكون منسقة مع هيئة الإسعاف، تحسبا لأي ظروف طارئة».