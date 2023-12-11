نجوم الفن يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية: واجب وطني

شارك عدد من الفنانين في الانتخابات الرئاسية اليوم، ومن بينهم الفنان إيهاب فهمي، الذي أدلى بصوته في اللجنة رقم 1 بمدرسة جيل 2000 التابعة لمدينة السادس من أكتوبر.

وقال «فهمي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه يجب على الجميع المشاركة في العملية الانتخابية لرئاسة الجمهورية 2024، قائلا: «دي مسيرتنا ومستقبل أمة وبلدنا ومش المهم إنك تنتخب مين».

الفنان إيهاب فهمي يدلي بصوته في الانتخابات

ووجه «فهمي» نداء للمواطنين، قائلا: «وجودنا مهم جدا وبصوتك هتكمل بكره و يجب على الجميع المشاركة في العملية الانتخابات الرئاسية وسعيد بالمشاركة والأعداد الكبيرة في انتخابات».

أبو الليف يٌدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024

كما أدلى المطرب والفنان أبو الليف بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، والتقط صورة تذكارية مع الناخبين، ودعا الشباب للمشاركة والإيجابية والنزول.

قال المطرب نادر أبو الليف، على هامش الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية في لجنته الانتخابية بمدرسة عابدين الثانوية بنات، إنه استعد للنزول للتصويت في الانتخابات منذ ساعات لتأدية واجبه الوطني.

وأضاف «أبو الليف»، أن مصر بلد كبير ويجب علينا أن نشارك بكل صدق وأمانة فالتقاعس والتكاسل عن النزول في هذا الوقت غير مفيد.

وتابع «أبو الليف»: «مصر تحتاجنا في هذه الأوقات، وأنا كفنان مصري وجميع الفنانين دائما نقف معها».

نضال الشافعي يدعو للمشاركة في الانتخابات الرئاسية

وكان من بين الفنانين الذين دعوا المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الفنان نضال الشافعي من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن» حيث قال: «بدعو كل الناس انهم لازم ينزلوا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لأن مصر محتاجانا ولازم نبقي وطنين وأد المسئولية».

وتابع الفنان نضال الشافعي قائلا:«متبقوش سلبين فيه 3 أيام يعني فرصة كبيرة إن حتى لو حد عنده حاجة ينزل في أي يوم فيهم.. مصر كبيرة أوى وكلنا بنحبها ولازم نقف جنبها فى الأوقات المهمة دى».

الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم يدلى بصوته في الانتخابات

كما أدلى الشاعر الغنائي هاني عبد الكريم بصوته في الانتخابات الرئاسية في المدرسة الثانوية الفندقية بمدينة السادس من أكتوبر للإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.

الفنان أحمد سلامة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

كما أدلى الفنان أحمد سلامة بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة رقم 6 بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بالعجوزة منذ قليل.

وقال «سلامة»، عقب الإدلاء بصوته المشاركة الانتخابية هي مهمة وطنية يجب علينا جميعا القيام بها، لأننا نقوم بواجبنا الحقيقي تجاه الوطن فهي حق دستوري على كل مواطن بلغ السن القانونية.

وحث «سلامة» المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، مشددا على ضرورة الإسراع بالحضور الوقت لا زال طويل أمام من لم ينتخب لا زال يتبقى قرابة ساعتين في اليوم الثاني للاقتراع بالإضافة إلى اليوم الثالث كاملا.