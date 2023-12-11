نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

أدلى عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، اليوم الاثنين، بصوته الانتخابي بمقر اللجنة رقم 17 بمدرسة الشيخ علي يوسف بمنطقة السيدة زينب، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 واجب وطني لاستمرار الحفاظ على مكتسبات الدولة من تنمية وأمن واستقرار، كما أن ما يحدث في غزة وبعض الدول المجاورة يحتم على الجميع بالمسئولية للاصطفاف خلف الوطن والمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف «السلاموني»، في بيان، أن مشاركة المواطنين الإيجابية في التوافد على اللجان الانتخابية اليوم وأمس بشكل كبير، تعد رسالة إيجابية لإظهار مصر أمام دول العالم بشكل حضاري يعبر فيه المصريين عن إرادتهم لاختيار رئيسهم واستكمال مسيرة الإنجازات من مشروعات قومية في مختلف المجالات، مؤكدا أنه تم العمل على تيسير مشاركة العاملين في المصانع بالقاهرة والجيزة المغترين خاصة المصانع والشركات بمنطقة 6 أكتوبر بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية .

ودعا نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، المواطنين من كافة الفئات ومختلف القطاعات ومواقع الإنتاج على مستوى الجمهورية إلى النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية2024، للتأكيد على الدور الوطني في مساندة بلادهم خلال تلك الفترة الهامة من تاريخ البلاد.