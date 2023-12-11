بعد قليل.. «الوطنية للانتخابات» تعقد مؤتمرا لعرض آخر مستجدات اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

يبدأ بعد قليل، مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات؛ لعرض آخر مستجدات الاقتراع بالداخل في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وأعلن المستشار أحمد بنداري في المؤتمر الصحفي الذي عقد في العاشرة والنصف من صباح اليوم، انتظام سير عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، في كافة لجان الاقتراع على مستوى جميع محافظات الجمهورية بخلاف لجنتين وتم حل المشكلة وانتظام التصويت فيهما.

وتجري الانتخابات الرئاسية بالداخل في 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9 آلاف و376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية، وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن لجان الوافدين من مختلف المحافظات في انتخابات الرئاسة 2024، وذلك من خلال الدخول للموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، والضغط على أيقونة الاستعلام عن لجان الوافدين، ويختار الوافد المحافظة التابع لها، وتظهر مجموعة من اللجان المتاحة الذي يتعين على الوافد الذهاب اليها.