رئيس لجنة فرعية بالشروق: نشهد معدلات إقبال متميزة ونتوقع زيادة في المساء

قال سيف جاد الله، رئيس أحد اللجان الفرعية بمدرسة الشهيد ياسر جنينة بمدينة الشروق، ووكيل نيابة مركز بنها، إن الانتخابات الرئاسية 2024 بمدينة الشروق تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين منذ يومها الأول، إذ شهد اصطفاف طوابير طويلة أمام المقر الانتخابي واللجنة الفرعية من المواطنين، منذ أمس وحتى اليوم، من أجل الإدلاء بصوتهم في هذا الاستحقاق الدستوري والعرس الديمقراطي.

إقبال المواطنين في اليوم الثاني

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية 2024 يشهد اقبال منضبط من قبل المواطنين منذ الصباح، وهناك مشاركة من كافة الفئات المختلفة بالمجتمع، من الشباب، والنساء وكذا المسنين وذوي الهمم، في حرص واضح على المشاركة.

وأضاف أن من المتوقع أن تزيد أعداد الإقبال على صناديق الاقتراع في الساعات الأخيرة من النهار أو المساء؛ لأن ساعات النهار هي ساعات عمل، أما الليل فأغلب فترات العمل تكون انتهت بالتالي يمكن للمواطن التوجه للمقار الانتخابية والإدلاء بصوته.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشار إلى أن الساعات الأخيرة من النهار عادة ما تشهد وجودا مكثفا للأسر المصطحبة أطفالها، وهو ما كان بارزا أمس، موضحا أن هذه الفترة تمتاز بانتهاء اليوم الدراسي في المدارس وعودة الأطفال إلى البيوت، بالتالي يتواجدون مع ذوييهم بالمقار الانتخابية في هذا التوقيت دون غيره.