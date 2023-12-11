رئيس جامعة الأزهر يدلي بصوته في الانتخابات: واجب وطني

أدلى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك بمقر مدرسة أحمد عرابي الابتدائية قسم دار السلام.

المشاركة في الانتخابات

وحث رئيس الجامعة المواطنين على النزول والمشاركة في هذا العرس الديمقراطي الكبير الممتد على مدار ثلاثة أيام، موضحا أن الاستحقاق الدستوري يعكس وعي الشعب، والمشاركة واجب وطني.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بالشعب المصري العظيم الذي يبرهن ويؤكد في كل المواقف على وطنيته وحبه للوطن، والتضحية من أجل رفعة رايته عالية خفاقة حتى تظل مصر الكنانة دائما وأبدا واحة للأمن والأمان.