«أسماء» كفيفة تصوت في الانتخابات بطريقة برايل.. قطعت ألف متر سيرا على الأقدم

أدلت سيدة من ذوي الهمم «كفيفة»، تدعى أسماء جابر السمهودي، بصوتها في الانتخابات الرئاسية، باستخدام طريقة برايل، وذلك في لجنة الصم والبكم بمنطقة مساكن عثمان أحمد عثمان بمدينة قنا.

أسماء تقطع مسافة كبيرة سيرا على الأقدام

وقالت «أسماء» إنها قطعت مسافة طويلة قدرها ألف متر من منزلها في مدينة قنا، سيرا على الأقدام، بمساعدة زوجها وأهلها، بعدما أصرت على المشاركة في اختيار الانتخابات لاختيار رئيس الجمهورية، مضيفة «شاركت عشان أمارس حقي السياسي للمشاركة في استقرار الوطن».

وتابعت أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل شخص من ذوي الهمم، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، خاصة في ظل اهتمام الدولة بنا بشكل غير مسبوق، من خلال كارت الخدمات المتكاملة الذي سمح لنا بمعاشات ومساعدات مادية وصحية بعد سنوات من الإهمال.

«أسماء» تدعو المواطنين للمشاركة في الانتخابات

ودعت «أسماء» كل المواطنين في محافظة قنا والجمهورية، بممارسة حقهم بالإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع لاختيار رئيس الجمهورية.