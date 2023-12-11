استمرار توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالشروق (صور) 

تشهد الساعات الأخيرة من اليوم الثاني بالانتخابات الرئاسية 2024 استمرار توافد المواطنين على المقار الانتخابية، من أجل المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري، والإدلاء بصوتهم.

واصطف مئات من المواطنين أمام المقر الانتخابي مدينة الشروق، التي شهدت احتفالات من المواطنين على مدار اليوم، إلى جانب الأغاني الوطنية التي ضوى صوتها في نطاق المقر الانتخابي بمنطقة الـ100 متر في مدينة الشروق.

موعد انتهاء الانتخابات الرئاسية

الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت في يوم الأحد الموافق 10 من شهر ديسمبر الجاري، وتستمر لمدة 3 أيام بحيث تنتهي في يوم الثلاثاء الموافق 12 من الشهر ذاته، ويُفتح باب التصويت أمام المواطنين بداية من التاسعة صباحا ويستمر لمدة 12 ساعة بحيث يُغلق في تمام التاسعة مساء اليوم ذاته.

أما عن المرشحين الرئاسيين، فهناك 4 اختيارات أمام المواطن وهم: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس حزب المصري الديموقراطي، المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، المرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد.