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انتخابات المصريين بالداخل

جابر القرموطي عن الإقبال الكثيف على التصويت في الانتخابات: مشهد مشرف

كتب:

شروق مراد
08:54 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
الإعلامي جابر القرموطي

الإعلامي جابر القرموطي

قال الإعلامي جابر القرموطي، إنّ المواطنين متواجدون بكثافة، أمام لجان الانتخابات الرئاسية، بشكل مشرف يعبر عن وعيهم بأهمية التعبير عن رأيهم في اختيار المستقبل، عبر صناديق الاقتراع.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية 

أضاف «القرموطي» خلال برنامج «مانشيت»، على قناة CBC، أنّ المواطن يشارك في اختيار رئيس الجمهورية القادم لمدة 6 سنوات حتى عام 2030، التي سيترتب عليها أشياء كثيرة في المستقبل.

تابع بأنّ المواطن يجد خيارات متعددة عند الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، ويستطيع اختيار من يشاء..

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