رئيس «الغرف السياحية»: طوابير الناخبين أمام لجان الاقتراع رسالة إيجابية للعالم

أدلى أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الاثنين، في لجنة مدرسة صلاح الدين الابتدائية بالتجمع الخامس.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكد أحمد الوصيف حرصه على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الحالية للعديد من الأسباب، منها ممارسة حقه الدستوري، وأيضًا للمشاركة في العرس الديموقراطي الذي تشهده كافة ربوع مصر منذ اليوم الأول لتلك الانتخابات، ما يؤكد وعي المصريين بحقوقهم الدستوري، وحرصهم كذلك على دعم مسيرة التنمية والاستقرار والتحديث ببلدهم.

وأضاف «الوصيف»، في تصريحات له اليوم عقب إدلائه بصوته في الانتخابات، أن مشهد طوابير الناخبين رسالة إيجابية للعالم أجمع تؤدي بالطبع إلى تحسين صورة مصر خارجيا.

اتحاد الغرف السياحية

وكان رئيس اتحاد الغرف السياحية قد وجه رسالة بالفيديو إلى جميع العاملين بالقطاع السياحي المصري، حثهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات المُهمة.

وقال «الوصيف» في الفيديو:«أدعو كل زملائي العاملين بالقطاع السياحي المصري لممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية» مؤكدا أن المشاركة بالعملية الانتخابية تدعم البناء الشامل للوطن، موجها كلامه للعاملين بالقطاع السياحي: «صوتنا هيفرق لدعم المسيرة الرائعة، ودعم الخطوات الجادة لتطوير السياحة القطاع الحيوي الذي يساهم في نهضة مصر ورفعة اقتصادها القومي الفترة المقبلة».