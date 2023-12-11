موفد «القاهرة الإخبارية»: حشود ضخمة أمام اللجان منذ الساعة 8 صباحا بالانتخابات الرئاسية

قالت شروق وجدي، موفد قناة «القاهرة الإخبارية» من محافظة القاهرة، إن مشهد الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني من تصويت المصريين بالداخل؛ عبارة عن حشود ضخمة من المواطنين أمام اللجان من أجل الإدلاء بأصواتهم.

تجمعات ضخمة للمواطنين أمام اللجان

وأضافت «وجدي»، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه كان هناك تجمعات ضخمة للمواطنين أمام اللجان منذ الساعة 8 صباحا، على الرغم من كون عملية الانتخاب تنطلق في تمام الساعة 9 صباحا، مشيرة إلى أن مئات المواطنين يتوافدون على مدار اليوم للإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.

عدد الناخبين في محافظة القاهرة

واستعرضت أبرز الأرقام بمحافظة القاهرة، قائلة إن هناك 45 لجنة عامة، بينما عدد المراكز الانتخابية في القاهرة تبلغ 444 مركزا، أما عن عدد اللجان الفرعية تبلغ 961 لجنة، لافتة إلى أن إجمالي عدد الناخبين في محافظة القاهرة فقط يبلغ 8 ملايين و236 ألف و761 مواطنا.