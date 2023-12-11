النائب الأول لرئيس «المؤتمر»: استحقاق دستوري يشرف مصر

أدلى الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمحافظة كفرالشيخ.

وأكد السعيد، على على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية والتحديات الخارجية والظروف التى تواجهها المنطقة بالكامل.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن المشاركة واجب وطنى واستحقاق دستورى، وتأكيد على التفاف الشعب المصرى حلف دولته ودعمها في ظل هذه الأجواء، كما أن المشاركة تدعم وتعزز الديمقراطية الحقيقة.

وأشاد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بالتنظيم وسير العملية الانتخابية بشكل منتظم وصورة مشرفة للدولة المصرية تليق باسم مصر في الداخل والخارج.