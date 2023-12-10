نائب رئيس حزب المؤتمر: حشود الناخبين تتوافد على اللجان منذ الصباح

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن مشاهد الانتخابات الرئاسية 2024 بمثابة عرس انتخابي رائع يجسد أهمية هذا الاستحقاق الدستوري واهتمام الناخبين بالتوجه منذ الصباح الباكر، وهناك عدد من اللجان بدأت التوافد عليها قبل بداية علمية الاقتراع، ووقوف الحشود أمام اللجان في الساعة الثامنة صباحا قبل بدء العملية الانتخابية.

تغيير إيجابي في سلوكيات الناخبين

وأضاف «فرحات»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك بعض اللجان طلبت تعزيزا ودعم لوجستيا أكبر نظرا لوجود عدد أكبر من الناخبين احتشدوا بها، وهذا المشهد يعكس اهتمام المصريين وتغيير إيجابياً في سلوكيات الناخب المصري بأن يهتم برسم مستقبل الوطن وحياته القادمة مع رئيس لمدة 6 سنوات.

وأشار إلى أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به مصر، فيما يحدث في الحدود الشرقية يعكس اهتماماً آخر وجذب عدد كبير أو شريحة أكبر من الناخبين.

دعم الرئيس المقبل

ولفت أن المواطن المصري لديه حساسية تجاه الأمن القومي المصري، خاصة فيما يخص سيناء، والتي عانت مصر فيها بحروب كثيرة، ومن ثم الناخب يستشعر خطورة ما يحدث على الأمن القومي المصري، وضرورة أهمية الدعم للرئيس المقبل.