باحث سياسي: حشود المصوتين أمام الصناديق تؤكد الانحياز لاستقرار الدولة

قال جمال رائف، الكاتب والباحث السياسي، إنَّ احتشاد المصريين أمام صناديق الاقتراع يؤكد انحيازهم للدولة المصرية واستقرارها، كما أنَّ الاحتشاد بأعداد كبيرة انعكاس للوعي الكافي والإدراك التام بطبيعة المرحلة.

«رائف»: الاستحقاق الانتخابي في توقيته

وأضاف «رائف»، خلال حواره على شاشة «القناة الأولى المصرية»، أنَّ أهمية الاستحقاق الانتخابي في توقيته وأنه يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية بها الكثير من الصعاب، وبالتالي تجيء أهمية المشاركة لدعم استقرار الدولة المصرية وإرسال رسالة إلى المجتمع الدولي والإقليمي مفادها أنَّ هذا الشعب قادر على الاستقرار والبقاء وتكوين قرار سياسي هام في هذه المرحلة.

الانتخابات المصرية والمشاركة

وتابع الكاتب والباحث السياسي، «الانتخابات المصرية والمشاركة تترجم هذه الحالة من الاصطفاف الوطني وأن الشعب المصري على قلب رجل واحد خلال الأيام الماضية، وهو مشهد ديمقراطي علينا جميعاً أن نفخر به للانتخابات التعددية وإتاحة المساحة للأحزاب و3 مرشحين رؤساء أحزاب مصرية وأحزاب أخرى تدعم مرشح مستقل».