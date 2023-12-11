رئيس «مياه القاهرة» يُدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: المشاركة واجب وطني

أدلى المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بمدرسة سعد بن أبي وقاص بشبرا مصر، مؤكدا عقب إدلائه بصوته أن المشاركة في العملية الانتخابية والعرس الديمقراطي واجب وطني للمساهمة في تأسيس الانتقال إلى الجمهورية الجديدة واستكمال لمسيرة الإنجازات والمشروعات القومية في مختلف المجالات والتنمية والبناء والاستقرار.

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أضاف رئيس شركة مياه القاهرة أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية يدعم الاستقرار والتنمية التي تشهدها مصر، مُطالبا جميع العاملين بالمشاركة وإبداء الرأي في العملية الانتخابية بما يُسهم في رسم وجه مصر الحضاري أمام دول العام، ويبعث رسالة مضمونها أن المصريين حريصون على تكملة الإنجازات والمحافظة على المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية، ودعم البناء والتنمية، مشيرا أن العمل يسير بكفاءة في كل قطاعات مياه القاهرة وفق الخطة التي وضعتها الشركة خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وتشارك شركة مياه الشرب بالقاهرة بسيارات في محيط اللجان لتوفير مياه الشرب للمواطنين.