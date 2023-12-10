محافظة القاهرة تحدد مبطلات الصوت الانتخابي.. اعرفها
كتب:
وائل فايز
01:11 م | الأحد 10 ديسمبر 2023
إقبال على الإنتخابات
أصدرت محافظة القاهرة بيانًا حذّرت الناخبين من 11 خطأ تبطل الصوت الانتخابي في انتخابات الرئاسة، مع انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 اليوم على مستوى الجمهورية.
وجاءت التحذيرات كالتالي:
محاذير الانتخابات
- التصويت لأكثر من مرشح.
- عدم التسجيل في السجل الانتخابي.
- عدم التواجد في مركز الاقتراع.
- التخلي عن حق التصويت.
- استخدام القلم الرصاص.
- ترك بطاقة التصويت فارغة.
- كتابة أي عبارة في ورقة التصويت غير علامة صح.
- وضع علامة صح في مكان غير الخانات المخصصة لوضعها.
- وضع أي علامة غير علامة صح في خانات إبداء الرأي أمام أي مرشح.
- كتابة الناخب اسمه في بطاقة الاقتراع.
- كتابة أي كلمة أو جملة تخل بسرية التصويت.
استعدادات القاهرة للانتخابات
يشار إلى أنّ عدد الناخبين في القاهرة يبلغ نحو 8 ملايين و236 ألفًا و761 ناخبًا، موزعين على 45 لجنة عامة تضم 961 لجنة فرعية داخل 444 مركزًا انتخابيًا.