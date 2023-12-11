دبلوماسيون صينيون يتابعون الانتخابات من داخل «المصريين الأحرار» 

استقبل حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، وفدًا رفيع المستوي من سفارة الصين الشعبية، وذلك بدعوة رسمية من الحزب لمتابعة الانتخابات الرئاسية، بمقر الحزب بمقر الحزب الرئيسي بشارع العروبة مصر الجديدة.

جاء ذلك في إطار تعزيز جسور التواصل والتعاون المشترك بين البلدين مصر والصين، وضم وفد السفارة الوزيرة المستشارة وانغ تسيجوان المستشار السياسي بالسفارة، والسيدة سامية دو الملحقة بالسفارة، وحضر اللقاء من الحزب إلي جانب رئيسه كل من، إسلام الغزولي نائب رئيس الحزب، وريمون ناجي عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي، وحازم هلال عضو المكتب السياسي.

الانتخابات الرئاسية

ورحب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب بحضور الوفد الصيني داخل مكتبه الخاص بالزيارة التي تتزامن مع اجراء استحقاق دستوري هامًا هو انتخابات رئيس مصر، مؤكدا بان الدولة المصرية وحزب المصريين الأحرار يسعدا بالشراكة البناءة مع الدولة الصينية لخدمة البلدين والشعبين؛ وتحدث عن القواسم المشتركة بين الشعبين.

وتطرق للحديث عن مجريات العملية الانتخابية التي تسير بافضل صورة وتعكس حال الجمهورية الجديدة من خلال تعددية المنافسه ووجود مساحات متساوية للجميع، وتناول الحديث عن دور الحزب وجهوده علي الأرض لخدمة المواطنين والعمل علي تحقيق أفضل صورة لدعم مرشحه الرئاسي في أطر الضوابط القانونية المنظمة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

حزب المصريين الأحرار

وأعربت الوزيرة المستشارة عن سعادتها للدعوة الكريمة من حزب المصريين الأحرار لمتابعة وتفقد الانتخابات الرئاسية المصرية من داخل حزب المصريين الأحرار الذى هو محل تقدير واعتزاز؛ وابدت تمنياتها الطيبة للتوفيق والنجاح للعملية الانتخابية الديمقراطية واختيار المصريين رئيسهم.

واصطحب الدكتور عصام خليل وقيادات الحزب، وفد سفارة الصين الشعبية في جولة داخل حزب المصريين الأحرار وتفقدا مسار الانتخابات المصرية ورؤيتها عن قرب من خلال ما رصد الحزب لكافة محافظات مصر عبر أمناء محافظات الحزب وجهود أبناء الحزب في كافة الجمهورية ومتابعات دورية للارض مع الصحافة الأجنبية والمحلية ووقائع الرصد والمتابعة الميدانية وغيرها.

وتساءلت عن مجريات أعمال كل رافد ومحور داخل الغرفة في إطار الاهتمام البالغ لما شهدته ومسمي الغرفة الذى ينمي اهتمام بقدر الحدث ورؤية متابعات دقيقة، والاتصال المباشر مع أبناء الحزب.

وأبدت المستشارة ثنائها علي هذه الروح والطريقة والمتابعات العالية التي تعكس قرب تلامسها مع أرض الواقع، مجدده التمنيات بالتوفيق في عملية الانتخابات الرئاسية.