رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

انتخابات المصريين بالداخل

القبض على متهمين بالإتجار في العملة بالمنوفية والبحر الأحمر

كتب:

 محمد بركات
05:42 م | الإثنين 11 ديسمبر 2023
مديرية أمن المنوفية

مديرية أمن المنوفية

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن «المنوفية - البحر الأحمر» من ضبط «أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية»، بحوزته «مبالغ مالية عملات "أجنبية"».

وجرى ضبط «مدير بازار» بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر، وبحوزته «مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية"».

وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية، بقصد الإتجار بها، خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

حملة للتبرع بالدم لرجال الشرطة في مديرية أمن القاهرة

مديرية أمن الأقصر توزع هدايا وألعاب على الأطفال بمستشفى شفاء الأورمان

بيان النيابة العامة بشأن حريق مبنى مديرية أمن الإسماعيلية

وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة استشاريين لفحص حريق مديرية أمن الإسماعيلية

القصة الكاملة لحريق مديرية أمن الإسماعيلية.. عمليات الإطفاء استمرت 4 ساعات
بقلم  محمد بركات