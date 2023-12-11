القبض على متهمين بالإتجار في العملة بالمنوفية والبحر الأحمر

تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتي أمن «المنوفية - البحر الأحمر» من ضبط «أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية»، بحوزته «مبالغ مالية عملات "أجنبية"».

وجرى ضبط «مدير بازار» بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر، وبحوزته «مبالغ مالية عملات "أجنبية – محلية"».

وبمواجهتهما، أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية، بقصد الإتجار بها، خارج نطاق السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.