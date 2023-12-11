رئيس «دفاع النواب»: احتشاد المصريين أمام اللجان الانتخابية رسالة للعالم

واصل اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، في اليوم الثاني من انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، جولاته الميدانية لتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية في الدقهلية.

وتفقد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، مقار اللجان الانتخابية بمركز ومدينة السنبلاوين وقرى طوخ الأقلام وتمي اللامديد، وذلك للوقوف على مدى توافد الناخبين للإدلاء بأصواتهم وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري الهام لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وجني ثمار الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التي تبنتها وقامت بها القيادة السياسية الرشيدة على مدار 9 سنوات.

رافق اللواء أحمد العوضي، محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، واللواء محمد السعيد عضو مجلس النواب والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية وناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعلىم ومني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية.

تذليل العقبات أمام الناخبين

وشدد النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، على ضرورة تذليل كافة العقبات أمام الناخبين الذين يتوافدون على المقار الانتخابية من أجل المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، معتبرا أن احتشاد الشعب المصري أمس واليوم رسالة قوية للعالم كله بتماسك المصريين وأن على الجميع النزول من أجل مصر من أجل استمرار الاستقرار والأمن و الأمان، حيث إن النزول والمشاركة من أجل الحفاظ على الأمن القومي المصري في ظل الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة ومن أجل استكمال البناء ومسيرة الإصلاح من أجل الأجيال القادمة.

وعي المصريين

وأشاد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بوعي وحرص المواطنين على التوافد على اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى من فتح المقار الانتخابية للتصويت لتوجيه رسالة قوية للعالم.

وأعرب نائب الدقهلية، عن تقديرية للجهود الحثيثة التي قام بها المحافظ وجميع القيادات التنفيذية ورجال الشرطة بالمحافظة على الجهود التي يقومون بها لتذليل أي عقبات أو تحديات وتقديم كل التسهيلات للناخبين والخروج بمشهد انتخابي يليق بمصر والمصريين.