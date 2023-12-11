القرموطي: نشكر القضاة والداخلية على خروج الانتخابات الرئاسية بالصورة المطلوبة

قال الإعلامي جابر القرموطي، إن عدد اللجان الانتخابية 11631 لجنة، داخل 9376 مركزا انتخابيا، ويقوم القضاة والهيئة الانتخابية بدور مهم منذ أمس، لتسهيل العملية الانتخابية على كل مواطن، لتجنب أي مشكلة في عملية التصويت.

وأضاف خلال برنامجه «مانشيت»، على قناة «cbc»، نشكر القضاة ووزارة الداخلية والهيئة الوطنية للانتخابات، وكل من ساهم في خروج الانتخابات الرئاسية بالصورة المطلوبة.