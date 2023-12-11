ناخبة وقاضية وضابط.. المرأة المصرية تضرب أروع الأمثلة في تيسير الانتخابات

في مشهد متحضر يبرز دور المرأة المصرية ويضعها دائما في مقدمة المشهد المصري، قدمت المرأة المصرية ما بين قاض وشرطية ومتابعة، يد العون للناخبات المصريات، ويقدمن أروع الأمثلة في تيسير العملية الانتخابية.

تساهم المرأة في مساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة، وكبار السن ، وتأمين العملية الانتخابية للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم في أيام التصويت الممتدة من الأحد للثلاثاء، في انتخابات يترشح فيها 4 متنافسين هم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح الرئاسي فريد زهران، والمرشح الرئاسي حازم عمر، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة.

الانتخابات الرئاسية 2024

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعقد غرفة عمليات، وذلك لمتابعة ورصد مسار الانتخابات الرئاسية المصرية، على مدار الثلاث أيام من الأحد للثلاثاء، في ظل إعلان الانعقاد الدائم منذ اللحظة الأولي، وحتي نهاية العملية الانتخابية.

تنسيقية شباب الأحزاب

وتصدر التنسيقية عدة أخبار وتقارير على مدار اليوم وتنشر تباعا على صفحات التنسيقية بمواقع التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي المعتمد، ترصد فيها مجريات العملية الانتخابية، في ظل دعوتها الرئيسية لجموع الشعب المصري للنزول والمشاركة في الإدلاء بأصواتهم، أيا كان المرشح الرئاسي الذي يختارونه.

وتجري الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءاً من الأحد حتي الثلاثاء، في الفترة من 10 إلي 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و 631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحاً حتي التاسعة مساءً.