«التنسيقية»: إقبال كثيف على التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

تستمر غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في متابعة الانتخابات الرئاسية المصرية، ورصد عملية التصويت بمختلف لجان الاقتراع في الداخل، لليوم الثاني من خلال فريق متابعة يبلغ نحو قرابة 20 ألف متطوع، فضلًا عن أعضاء التنسيقية في 27 محافظة، وذلك بالتنسيق مع غرف العمليات المشتركة، للتأكد من تطبيق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

زيادة الإقبال خلال فترة الظهيرة

رصدت غرفة العمليات المركزية زيادة الإقبال من الناخبين في فترة الظهيرة وقبل ساعة الراحة و التي تبدأ من الساعة 3 إلى 4 مساءً، كما لاحظت الغرفة زيادة أعداد الناخبين في لجان الوافدين بمعظم المحافظات.

ورصدت الغرفة كثافة الإقبال في معظم المحافظات خاصة محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة وسوهاج وأسيوط والمنوفية والبحيرة، بينما تم رصد إقبال بكثافة متوسطة في بعض المحافظات مثل كفر الشيخ وأسوان والأقصر والسويس.

كما رصدت الغرفة تزايد أعداد الناخبين في العديد من اللجان الفرعية بالتزامن مع موعد خروج الموظفين من أعمالهم، وتوجههم للإدلاء بأصواتهم.

كما رصدت انتظام العملية الانتخابية وعدم رصد مخالفات أو تجاوزات تؤثر على سير العملية الانتخابية، ورصدت أيضًا اختيار مقار لجان الاقتراع الفرعية تراعى متطلبات كبار السن وذوي الإعاقة والتيسير عليهم في عملية التصويت.

ورصدت الغرفة أيضًا شكاوى بعض الناخبين بشأن الازدحام الشديد في لجان الوافدين الأمر الذي يتطلب تنظيم دخول وتصويت الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر تجنباً لأى تدافع.

تواجد منظامت دولية ومحلية

كما لاحظت الغرفة تواجد بعض المنظمات الدولية والمحلية المصرح لها بالمتابعة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفقدها لبعض اللجان في المحافظات لمتابعة سير العملية الانتخابية.

يشار إلى أن غرفة العمليات المركزية تستمر في متابعة العملية الانتخابية على مدار الساعة منذ فتح اللجان في موعدها في التاسعة صباحا وحتى إغلاقها في التاسعة مساء للتأكد من ضمان نزاهة وسلامة العملية الانتخابية وفقا لكافة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.